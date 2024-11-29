Hatay'da Depremzede Konteyner Yangınında Aile Evsiz Kaldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aile başka bir konteynere yerleştirildi.
Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı Ahlat Konteyner Kent'te meydana geldi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında afetzede ailenin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Kırıkhan Kaymakamlığı'nın çalışmalarıyla aile başka konteynere yerleştirildi. - HATAY