Hatay'da Deprem Çadırında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da içerisinde 12 kilo 500 gram uyuşturucu bulunan kovayı, deprem çadırının içerisinde toprağa gömen M.D. jandarma ekiplerinden kaçamadı. Yaptığı uyanıkla pes dedirten zehir taciri mahkemece tutuklandı.

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince müşterek olarak icra edilen istihbari çalışmada Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde belirlenen bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; bahçede bulunan deprem çadırın zeminine gömülü vaziyetteki kova içerisinde 11 kilo 940 gram kubar esrar, 310 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY