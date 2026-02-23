Haberler

Define hevesiyle 40 metrelik kuyuyu evinin bahçesine 2 yılda kazdı

Define hevesiyle 40 metrelik kuyuyu evinin bahçesine 2 yılda kazdı
Hatay'ın Payas ilçesinde define bulma hevesiyle evinin bahçesine 40 metre derinliğinde kuyu açan C.K., hazırladığı düzeneklerle birlikte yakalandı. Mahkeme tarafından tutuklanan şahsın, iki yıllık çabası sonuçsuz kaldı.

  • Hatay'da bir kişi define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde bir kuyu kazdı.
  • Kazı sırasında elektrik ve havalandırma düzenekleri, vinç, jeneratör, gaz maskesi, dedektör ve kazma aletleri gibi ekipmanlar kullanıldı.
  • Şahıs 'izinsiz kazı yapmak' suçundan gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Hatay'da define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu açan şahsın yaklaşık 2 yıllık süreçte devasa kuyuyu kazdığı ortaya çıktı. Görünümüyle hayrete düşüren kuyuda herhangi bir malzeme bulamayan şahıs mahkemece tutuklandı.

3 METRE GENİŞLİĞİNDE TÜNEL BULUNDU

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define hevesiyle evinin bahçesinde kuyu kazma ya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi. Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın define hevesiyle devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte gece ve gündüz süren çalışmalarla kazdığı ve herhangi bir malzeme bulamadan yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
