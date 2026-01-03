Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kaçak kazı yapmak suçlarından hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Haberler

Hatay'da, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F., motosikletli polisler tarafından durdurulup sahte kimlik kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı tespit etti. Yunus polisleri yaptığı araştırmada şahsın A.F. olduğunu kaçak kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
