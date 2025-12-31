Haberler

Koşarak karşıya geçen çocuk saniyelerle ölümden döndü

Koşarak karşıya geçen çocuk saniyelerle ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına koşarak geçen bir çocuk, ters yönden gelen bir aracın çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Hatay'da yolun karşısına koşarak geçen çocuğun, ters yönde ilerleyen aracın çarpmasına ramak kala ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü bulvarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, ters yönden gelen aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Yolun karşısına koşarak geçmek isteyen çocuğu fark eden ters yönden gelen sürücü, manevra yaparak çocuğa çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler izleyenleri tedirgin ederken, görüntüler trafik kurallarına uyulması gerektiğini gözler önüne serdi.

"Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap az kalsın çocuğu ezecekti ve çocuk kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu"

Çocuğun ters yönden ilerleyen aracın altında kalmaktan saniyelerle ifade eden vatandaş Mahmut Gümüş, "Ekinci Mahallesi İnönü bulvarındayız. Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap, az kalsın çocuğu ezecekti. Çocuk da dalgınlıktan dolayı bakmadan yola çıktı ve kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu. Ölümüne sebep olabilirdi. Araç hem hızlıydı hem de ters yönden geliyordu. Anne ve babalar çocuklarını bir yere yollarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların karşıdan karşıya geçerken daha da dikkatli olmaları gerekiyor, ölüm her an gelebiliyor. Çocuklar yoldan karşıdan karşıya geçerken etrafınıza bakın yoksa ölümle burun buruna gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok