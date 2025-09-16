Haberler

Hatay'da Çatıya Çıkan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay'da Çatıya Çıkan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinin çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit eden şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları sonucu güvenli bir şekilde indirildi. Şahsın geçmişte benzer intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

Hatay'da 2 katlı bir iş yerinin çatısına çıkarak kendine zarar veren ve intihar etmek istediğini söyleyerek elindeki bıçağı çevreye atmakla tehdit eden şahsı ekipler ikna etti.

Olay, Antakya ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkan ve elinde bıçak olan şahıs; kendine zarar vermeye başlayarak, intihar edeceğini söyledi. Elindeki bıçağı çevreye atacağını söyleyen kişi, korku dolu anlar yaşatırken o anlar kameraya yansıdı. Şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla indirildi. Şahıs, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek için hastaneye götürüldü. Öte yandan şahsın, geçmişte de sık sık intihar etmeye kalkıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.