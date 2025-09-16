Hatay'da Çatıya Çıkan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay'da 2 katlı bir iş yerinin çatısına çıkarak kendine zarar veren ve intihar etmek istediğini söyleyerek elindeki bıçağı çevreye atmakla tehdit eden şahsı ekipler ikna etti.

Olay, Antakya ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkan ve elinde bıçak olan şahıs; kendine zarar vermeye başlayarak, intihar edeceğini söyledi. Elindeki bıçağı çevreye atacağını söyleyen kişi, korku dolu anlar yaşatırken o anlar kameraya yansıdı. Şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla indirildi. Şahıs, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek için hastaneye götürüldü. Öte yandan şahsın, geçmişte de sık sık intihar etmeye kalkıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY