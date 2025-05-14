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Hatay'da Boşanma Aşamasındaki Eşin Bıçaklı Kavgasında Bir Ölü, İki Yaralı

Hatay'da Boşanma Aşamasındaki Eşin Bıçaklı Kavgasında Bir Ölü, İki Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde boşanma aşamasındaki A.S., kayınbiraderinin iş yerine giderek bıçaklı kargaşa çıkardı. Kavgada bir kayınbirader hayatını kaybederken, diğer iki kişi ağır yaralandı.

Hatay'da boşanma aşamasındaki eş, kayınbiraderinin iş yerine gelerek dehşeti yaşattı. Yaşanan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Olay, 12 Mayıs günü gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olan A.S. (23) isimli şahıs, kayınbiraderi Ahmet Yıldırım'ın (23) Narlıca Mahallesi'nde bulunan iş yerine yanında yeğeni B.Ç. (22) ile geldi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ve enişte A.S. ise göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, yeğen B.Ç. de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı. Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, enişte A.S.'nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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