Hatay'da Bıçaklı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayının ardından 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı ve ceza evine gönderildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 26 Kasım 2025 tarihinde Erzin Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla kasten yaralama olayının şüphelileri O.B., G.B. ile M.E. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY
