Haberler

Hatay'da Beton Mikseri Trafikte Yola Beton Dökme Anı Kameraya Yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri, aniden yola beton dökerek trafikte tehlike yarattı. Olay anları diğer sürücüler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Trafik Şube Müdürlüğü, görüntülerin ardından inceleme başlattı.

Hatay'da seyir halindeyken yola beton döken mikserin o anları kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan beton mikseri, aniden yola beton döktü. Mikserden yola beton döküldüğünü fark eden diğer araç sürücüleri duruma tepki göstererek o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; mikserin trafikte ilerlerken aniden kovasından yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı.

"Beton mikseri önümde seyir halindeyken aniden kovasından yola beton döktü"

Trafikte ilerlerken mikserin aniden yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Ali Barburoğlu, "Ben arabamla sanayiye doğru gidiyordum. Beton mikser aracı önümden seyir halindeydi. Aniden mikserin kovasından yola beton dökülüyordu. Arabada olanlara bir şey olmaz ama motosiklet sürücüleri için tehlike arz ediyor. Mikser yola beton dökerek ilerliyordu. Mikser sürücüleri kovalarını kapatarak trafiğe çıkmalılar. Ekipler sonra gelerek betonu temizlediler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.