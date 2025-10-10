Hatay'da Beton Mikseri Trafikte Yola Beton Dökme Anı Kameraya Yansıdı

Hatay'da seyir halindeyken yola beton döken mikserin o anları kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan beton mikseri, aniden yola beton döktü. Mikserden yola beton döküldüğünü fark eden diğer araç sürücüleri duruma tepki göstererek o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; mikserin trafikte ilerlerken aniden kovasından yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı.

"Beton mikseri önümde seyir halindeyken aniden kovasından yola beton döktü"

Trafikte ilerlerken mikserin aniden yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Ali Barburoğlu, "Ben arabamla sanayiye doğru gidiyordum. Beton mikser aracı önümden seyir halindeydi. Aniden mikserin kovasından yola beton dökülüyordu. Arabada olanlara bir şey olmaz ama motosiklet sürücüleri için tehlike arz ediyor. Mikser yola beton dökerek ilerliyordu. Mikser sürücüleri kovalarını kapatarak trafiğe çıkmalılar. Ekipler sonra gelerek betonu temizlediler" ifadelerini kullandı. - HATAY