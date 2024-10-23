Hatay'da Bahçede Yangın Kontrol Altına Alındı
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.
Hatay'da bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına aldı. Yangında bahçe zarar görürken ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY