Hatay'da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hapis cezası bulunan F.D. ve dolandırıcılık suçundan aranan Ş.K. adlı iki şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir kimseyi fuhuşa teşfik etmek veya yaptırmak suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. ile dolandırıcılık suçundan aranan Ş.K. adlı 3 şahıs Konacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adlı mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa