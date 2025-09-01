Hatay'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde hapis cezası bulunan F.D. ve dolandırıcılık suçundan aranan Ş.K. adlı iki şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir kimseyi fuhuşa teşfik etmek veya yaptırmak suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. ile dolandırıcılık suçundan aranan Ş.K. adlı 3 şahıs Konacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adlı mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
