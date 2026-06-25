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İskenderun'da aranan 4 şahıs yakalandı

İskenderun'da aranan 4 şahıs yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun'da gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, çeşitli suçlardan aranırken tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İskenderun'da gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan aranan A.B., "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl, "Dolandırıcılık" suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.Y., "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan R.P. ile "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan H.Ö., İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Ö. serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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