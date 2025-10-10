Haberler

Hatay'da Aranan 3 Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca aranan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıslar, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan bireylerdi ve adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Hatay'ın ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K. ile hakaret suçundan 1 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.B. isimli 3 şahıslar Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.