Hatay'da Aranan 3 Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

Hatay'ın ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K. ile hakaret suçundan 1 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.B. isimli 3 şahıslar Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY