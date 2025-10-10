Hatay'da Aranan 3 Şahıs Polis Tarafından Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca aranan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıslar, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan bireylerdi ve adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Hatay'ın ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K. ile hakaret suçundan 1 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.B. isimli 3 şahıslar Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY