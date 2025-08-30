Hatay'da Anne ve Kıza Otomobil Çarpması: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna otomobil çarptı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi çevre yolu mevkiinde yaşandı. Seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarptı. Otomobilin çarptığı anne ve kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne kız hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY