Hatay'da Anne ve Kıza Otomobil Çarpması: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna otomobil çarptı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi çevre yolu mevkiinde yaşandı. Seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarptı. Otomobilin çarptığı anne ve kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne kız hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
