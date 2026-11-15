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Hatay'da alkollü işletme denetiminde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişi sorgulandı

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Hatay'da alkollü işletme denetiminde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişi sorgulandı
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Hatay'da umuma açık alkollü işletmelere yönelik denetimde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişinin GBT/UYAP sorgusu yapıldı. Denetimlerde dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, 3 işletmenin ruhsatı olmadığı belirlendi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından umuma açık alkollü işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde 21.00-00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen 1 kişi yakalanırken, bakaya olduğu tespit edilen 1 kişiye gerekli tebligat yapıldı.

Kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi, 2 işletmeye ise canlı müzik belgesi bulunmamasından dolayı idari işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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