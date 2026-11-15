Hatay'da alkollü işletme denetiminde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişi sorgulandı

Hatay'da alkollü işletme denetiminde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişi sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da umuma açık alkollü işletmelere yönelik denetimde 56 iş yeri kontrol edildi, 488 kişinin GBT/UYAP sorgusu yapıldı. Denetimlerde dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, 3 işletmenin ruhsatı olmadığı belirlendi.
Hatay'da polis ekipleri tarafından umuma açık alkollü işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde 21.00-00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen 1 kişi yakalanırken, bakaya olduğu tespit edilen 1 kişiye gerekli tebligat yapıldı.
Kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi, 2 işletmeye ise canlı müzik belgesi bulunmamasından dolayı idari işlem uygulandı.