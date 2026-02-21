Haberler

Alacak, verecek tartışmasında kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 20 yaşındaki Mustafa Demir silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde yaşandı. Geçmişte aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 20 yaşındaki Mustafa Demir ve R.D. tartışma yaşandı. Tartışma sonrası evinden silah getiren R.D., Demir'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir hayatını kaybetti.

R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

