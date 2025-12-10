Haberler

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
Güncelleme:
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavga, bıçaklama ve evlerin ateşe verilmesiyle sokak savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

  • Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasındaki kavgada 43 yaşındaki İ.K. bıçaklanarak öldü.
  • Aynı kavgada 6 kişi yaralandı ve iki ev ateşe verildi.
  • Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada sokak savaş alanına dönerken, iki ev ateşe verildi. Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde devam eden iki aile arasındaki kavgada bıçaklanan 43 yaşındaki İ.K. ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kısa sürede adeta meydan savaşına dönen kavga sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alınmıştı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde iki ev taraflar tarafından ateşe verildi. Yanan evler hasar gördü. Sopaların ve taşların havada uçuştuğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemini sürdürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (1)

Düşünür:

Hıc sasrtmıyorbu hrtlar

title