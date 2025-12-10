Haberler

İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak müdahale ettiği kavga, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

  • Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
  • Olayda 6 kişi yaralandı.
  • Jandarma ekipleri havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek sokakları savaş alanına çevirdi. Taşların havada uçuştuğu, sopaların kullanıldığı ve bıçakların çekildiği olayda 43 yaşındaki İ.K. bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık karıştı. Olayda T.A., R.K., Y.K., Y.K., Y.A. ve A.K. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Müdahale sırasında bir görevli de yüzüne isabet eden taş nedeniyle çenesinden hafif yaralandı.

Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
