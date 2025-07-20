Hatay'da Aç Kalan Domuzlar Yerleşim Alanına İndi

Hatay'da Aç Kalan Domuzlar Yerleşim Alanına İndi
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Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yiyecek aramak için şehre inen domuz ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da yiyecek aramak için şehre inen domuz ve yavruları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde aç kalan domuz ve yavruları yerleşim yerine indi. Sıklıkla bölgede yaşayan vatandaşlarca görülen domuzlar, geçtiğimiz gün çöp konteynerinin çevresinde yem ararken görüntülendi. Bir süre yem arayan domuzlar, çevreye zarar vermeden gözden kayboldu. Domuzların yiyecek aradığı o anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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