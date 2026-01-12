Abartı egzoz 12 bin TL'ye patladı

Hatay'da abartı egzozlu motosikletliye çeşitli maddelerden toplamda 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, 'kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden' dolayı 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY