Abartı egzoz 12 bin TL'ye patladı

Abartı egzoz 12 bin TL'ye patladı
Hatay'da Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzozlu motosiklet kullanan bir sürücüye kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı toplamda 12 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye, 'kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden' dolayı 12 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

