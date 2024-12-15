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Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan 8 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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