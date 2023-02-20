Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vakit kaybetmeden enkazda çalışmaya başladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hatay 3. Sayfa Haberler

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