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Hatay'da 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 46 yıl 7 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan M.G. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.A. yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde; ırza geçme suçundan 46 yıl 7 ay 27 gün hapis cezası ile aranan M.G. ve binaların eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.A, İskenderun ilçesinde yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 21 Temmuz tarihinde İskenderun Numune Mahallesi'nde meydana gelen yağma olayının şüphelisi A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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