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Hatay'da 36 Kaçak Yabancı Uyruklu Kadın SPA ve Masaj Salonlarında Yakalandı

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Hatay'da yapılan denetimlerde, SPA ve masaj salonlarında kaçak çalıştırılan 36 yabancı uyruklu kadın tespit edilerek yakalandı. Kontrollerde iş yerlerinin hukuki durumları da incelendi.

SPA ve masaj salonlarında kaçak çalıştırılan 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı

HATAY - Hatay'da SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirilen kontrollerde kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilen 36 yabancı uyruklu polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 7 Mayıs tarihinde İskenderun genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında ve çalışma ile hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik kontrol yapıldı. Uygulamada 11 iş yeri denetlenirken toplam 36 yabancı uyruklu, 3 Türk kadın şahıs kontrol edildi. Kontrollerde; 39 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 36 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı, 3 iş yerinin ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhası olmadığı ve 36 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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