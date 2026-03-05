Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriye'li kaçak yolla Türkiye'ye girerken yakalandı

Hatay'da durdurulan minibüs ve otomobil içerisinde 15 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerden A.H. isimli şahsın 2025 yılında ülkesine gönüllü geri dönüşle döndüğü ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Ayrıca yakalanan A.H. adlı kaçak göçmenin 2021 yılında Türkiye'de hırsızlık suçu işlediği ve bu suçtan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 2025 yılında gönüllü geri dönüş ile ülkesine gittiği illegal yollarla yurda giriş yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı