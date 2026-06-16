Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı, 5 sürücüye 610 bin TL ceza

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 7 organizatör ise tutuklandı. Ayrıca, 5 araç sürücüsüne trafik ihlallerinden toplam 601 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14 Haziran'da Antakya-İskenderun yolunda takiple durdurulan 3 araçta 6 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 15 Haziran'da aynı güzergahta durdurulan 2 araçta ise 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Toplam 15 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı olaylarla ilgili 7 organizatör yakalanarak gözaltına alındı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, araç sürücülerine trafik ihlallerinden toplam 601 bin TL idari para cezası uygulandı, araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı