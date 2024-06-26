Hatay'da 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay'da 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 25 Haziran tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında Silahla Yağma ve Dolandırıcılık suçlarından toplam 12 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ç. Antakya Saraycık Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY