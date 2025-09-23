Haberler

Hatay'da 1.250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'da 1.250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonda, 1.250 litre sahte içki ve fermente halde alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirlenen 1 adreste yapılan aramada bin 250 litre sahte içki ve yapımında kullanılan fermente halde alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada; plastik fıçılara içerisinde 1000 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 250 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam bin 250 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
