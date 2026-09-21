Hatay Belen'de kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Hatay Belen'de kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Belen ilçesinde, Çakallı mevkiinde seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Çakallı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan kum yüklü kamyon, devrildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kısa sürede kurtarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının ardından olay yerindeki güvenlik önlemleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı