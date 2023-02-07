Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden iki hafta önce canlı yayında uyarmış: Hazırlıklı değiliz

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın iki hafta önce bir programda yaptığı 'deprem' açıklaması gündem oldu. Hatay'ın yıkıcı bir depreme hazır olmadığını belirten Savaş "Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek, özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor" dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor.

'HATAY YIKICI BİR DEPREME HAZIR DEĞİL'

Depremin vurduğu kentlerden Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2 hafta önce konuk olduğu bir programında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. Savaş, katıldığı '40' adlı programda Hatay'ın depreme hazır olmadığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

"Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna cevap veren Savaş "Değil" yanıtını veriyor.

"BAKANLIK 5,5 YILDIR CEVAP VERMİYOR"

Savaş'ın programdaki sözleri şöyle:

"Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek, özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor. Cevap vermeyen bakanlıkla deprem eşgüdümünü yapıp da depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor. Bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor."