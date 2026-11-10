Hatay Arsuz'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Hatay Arsuz'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aydınlatma direğine çarptı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken otomobil hurdaya döndü.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aydınlatma direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yalı Kent önü tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan üç vatandaş, İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada otomobil hurdaya döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı