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Hatay Antakya'da şantiyede malzeme yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Hatay Antakya'da şantiyede malzeme yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Altınçay Mahallesi'ndeki bir şantiyede bulunan malzemeler alevlere teslim oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyenin içerisinde çıkan malzeme yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Altınçay Mahallesi'nde bulunan bir şantiye içerisindeki malzemeler alevlere teslim oldu. Yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının büyümesi ve çevreye yayılması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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