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Hatay Altınözü'nde traktörün altından yaralı sürücü kurtarıldı

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Hatay Altınözü'nde traktörün altından yaralı sürücü kurtarıldı
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Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya Mahallesi'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Altınkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle traktör altında kalan vatandaş kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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