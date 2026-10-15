Hatay Altınözü'nde kenevir operasyonunda 56 kök skunk bulundu, şüpheli tutuklandı

Hatay Altınözü'nde kenevir operasyonunda 56 kök skunk bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü Hanyolu Mahallesi'nde 12 Ekim'de operasyon düzenledi. Adreste 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi; ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir eken şüpheli tutuklandı.
Hatay'da ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik alınan istihbarat üzerine 12 Ekim tarihinde Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, H.Z. isimli şahsın ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi.
Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.