Hatay Altınözü'nde ahır yangını itfaiye ekiplerince sıçramadan kontrol altına alındı

Hatay Altınözü'nde ahır yangını itfaiye ekiplerince sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'nde çıkan ahır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan ahır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı