Karabük'te Sollama Faciası: Son Anda Önlenen Kaza Kamerada

Karabük-Yenice kara yolunda tırı sollamak isteyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen pikapla burun buruna geldi. Sürücülerin son anda yaptığı manevralarla muhtemel kaza önlenirken, facianın eşiğinden dönülen anlar araç kamerasına yansıdı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen tırı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen pikapla karşılaşan sürücü, zor anlar yaşadı.

Pikap ve tır sürücülerinin dikkati ile tarafların son anda yaptığı manevralar sayesinde muhtemel kaza önlendi. Hafif ticari araç, iki aracın arasından son anda geçerek yeniden kendi şeridine döndü.

Yaşanan tehlikeli anlar, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın tırı sollamak için karşı şeride geçtiği, karşıdan gelen pikapla burun buruna geldiği ve son anda iki aracın arasından sıyrılarak kendi şeridine döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı