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Hatalı sollama 13 bin 719 TL’ye mal oldu

Hatalı sollama 13 bin 719 TL’ye mal oldu
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Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan araca 13 bin 719 TL trafik cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan araca 13 bin 719 TL trafik cezası uygulandı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir araç, tünel içerisinde önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna gelen araç, son anda yapılan manevrayla muhtemel kazadan kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama, başka bir araçtaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç plakasına, hatalı sollama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 13 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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