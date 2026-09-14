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Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor

Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor
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Sezon başında Çorum FK'ya transferi son anda iptal olan Pierre-Emerick Aubameyang, La Liga'da fırtına gibi esiyor. Deportivo'ya transfer olan deneyimli golcü Pierre-Emerick Aubameyang, İspanyol ekibinde 5 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılarak Çorum FK'ye transfer olmasına ramak kala vazgeçen Pierre-Emerick Aubameyang, transfer olduğu Deportivo La Coruna'da fırtına gibi esiyor. 

KARİYERİNİN İKİNCİ BAHARI

İspanyol temsilcisi Deportivo La Coruña'ya transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, yeni takımındaki kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. 37 yaşındaki Gabonlu tecrübeli forvet, gösterdiği performansla İspanya'da adeta ikinci baharını yaşıyor.

5 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galiçya ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli golcü, Deportivo formasıyla çıktığı ilk 5 resmi karşılaşmada sergilediği performansla parlamaya devam ediyor. Sahada yer aldığı bu mücadelelerde 5 kez rakip fileleri havalandıran Aubameyang, 2 de asist üreterek toplamda 7 gole doğrudan etki etti.

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