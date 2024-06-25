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Hatalı manevra yapan sürücü kazaya neden oldu...O anlar kamerada

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Bursa'da bir sürücü aracıyla anayolda dönüş yapmak istediği esnada başka aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Hatalı manevra yapan sürücü kazaya neden oldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir sürücü aracıyla anayolda dönüş yapmak istediği esnada başka aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobili anayolda dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Hatalı dönüş yapan sürücünün araç içinde savrulurken, çevredekiler de kaza sonrası büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edilirken, sürücülerin her ikisi de hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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