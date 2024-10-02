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Hatalı Dönüş Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

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Bartın'da hatalı U dönüşü yapan bir otomobile, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 3 yaralı

BARTIN - Bartın'da hatalı u dönüşü yapan bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Bartın-Zonguldak karayolu Çavuş Caddesi'nde meydana gelen kazada, Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir eden M.T. idaresindeki, 74 AE 692 plakalı Skoda marka otomobil, dönüşün yasak olduğunu gösteren tabelaların bulunduğu bölgeden U dönüşü yaptı. O esnada ise hız ve kaygan zemin nedeniyle duramadığı ileri sürülen K.Y idaresindeki 74 AAC 33 plakalı volkswagen marka otomobil ise dönüş yapan araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.T isimli kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hatalı Dönüş Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Bartın Yaşam Kaza

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