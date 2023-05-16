Hatalı dönen araç, motosikletliye böyle çarptı Kaza anı Güvenlik kameraya yansıdı Karadeniz Ereğli ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatalı dönen araç, motosikletliye böyle çarptı

Kaza anı Güvenlik kameraya yansıdı

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Devrek Yolu Caddesi üzeri kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Seyir halinde olan A.K. idaresindeki 67 NN 018 plakalı hafif ticari kamyonet ani dönüş yapan Ş.Ü. idaresindeki 67 ACM 526 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü A.K, yere düşmesiyle yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler yaralı motosiklet sürücüne ilk müdahalenin ardından olay yerine sağlık ekiplerince ambulansa alarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı saniye saniye arkadan gelen halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.