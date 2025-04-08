Hastaneye Giden Araçta Kaza: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 1'i çocuk 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralı bir kişinin hastane yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle, Uğur Sokak-Çağan Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ali Kılıç yönetimindeki 07 HCE 50 plakalı Fiat otomobil, iddiaya göre hastaneye gitmek üzere seyir halindeki Selahattin Yıldırım idaresindeki 20 YA 542 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri uyarı levhalarını da yıkarak orta refüje çıktı.

Kazayı görenler ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 07 HCE 50 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan yolcu konumumdaki Muharrem Kılıç yaralandı. 20 YA 552 plakalı otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 3 ambulans, yaralılar sürücü Selahattin Yıldırım, Emine Demir, Yunus Ş, Ramazan Yıldırım ve Muharrem Kılıç'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayı anlatan yaralı Muharrem Kılıç, sürücünün kendisini sağlık ocağına götürmek istedikleri sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.