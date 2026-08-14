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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Halsizlik şikayetiyle kısa süre önce hastaneye giden sürücünün muayenesinin ardından dönüş yolunda kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Kaza, Değirmenci Mahallesi Maden Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halsizlik şikayeti nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'nde muayene olan A.B.V., tedavisinin ardından yanında bulunan N.G.V. ile birlikte 34 NP 9865 plakalı otomobille yola çıktı. A.B.V.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.G.V.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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