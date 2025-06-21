Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede 30 yaşındayken hayatını kaybetti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza hastalığı geliştiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hastanedeki tedavi görmeye devam ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Candan,23 kiloya kadar düşmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımelekyurdakul30:

alay edenler utanır mı ? sanmam

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