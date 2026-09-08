Hastanede dehşet: Hasta yakınının su ısıtıcısıyla saldırdığı röntgen teknisyeninin omzu kırıldı

Samsun Şehir Hastanesi'nde görevli bir röntgen teknisyeni ile temizlik görevlisi, hasta yakınının fiziki saldırısına uğradı. Tokat atılıp su ısıtıcısıyla darp edilen teknisyenin kaşı açıldı, omzu kırıldı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Samsun Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaya tomografi çekimi yapıldığı sırada hasta yakını olduğu öğrenilen Ömürcan E.(28), röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman'a (24) saldırdı. Önce teknisyene tokat atan saldırgan, ardından eline geçirdiği elektrikli su ısıtıcısı ile darp etmeye başladı. Saldırı sırasında sol kaşının üzeri açılan ve sol omzunda kırık oluşan röntgen teknisyeni Karaman yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen bir temizlik çalışanı da yüzünden yaralandı. Uğradığı saldırıda yaralanan röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman, şahsın kendisine aniden saldırdığını, önce tokat atıp ardından ısıtıcı ile vurmaya başladığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu.

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlı Ömürcan E., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı