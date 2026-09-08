Haberler

Hastanede dehşet: Hasta yakınının su ısıtıcısıyla saldırdığı röntgen teknisyeninin omzu kırıldı

Hastanede dehşet: Hasta yakınının su ısıtıcısıyla saldırdığı röntgen teknisyeninin omzu kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Şehir Hastanesi’nde görevli bir röntgen teknisyeni ile temizlik görevlisi, hasta yakınının fiziki saldırısına uğradı.

Samsun Şehir Hastanesi'nde görevli bir röntgen teknisyeni ile temizlik görevlisi, hasta yakınının fiziki saldırısına uğradı. Tokat atılıp su ısıtıcısıyla darp edilen teknisyenin kaşı açıldı, omzu kırıldı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Samsun Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaya tomografi çekimi yapıldığı sırada hasta yakını olduğu öğrenilen Ömürcan E.(28), röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman'a (24) saldırdı. Önce teknisyene tokat atan saldırgan, ardından eline geçirdiği elektrikli su ısıtıcısı ile darp etmeye başladı. Saldırı sırasında sol kaşının üzeri açılan ve sol omzunda kırık oluşan röntgen teknisyeni Karaman yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen bir temizlik çalışanı da yüzünden yaralandı. Uğradığı saldırıda yaralanan röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman, şahsın kendisine aniden saldırdığını, önce tokat atıp ardından ısıtıcı ile vurmaya başladığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu.

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlı Ömürcan E., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
250 bin dolarlık 7 Rolex iddiasıyla yargılanıyorlardı! Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz karar

Ayhan Bora Kaplan'dan beraat kararı öncesi olay sözler

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil