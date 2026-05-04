Haberler

Hastanede bile birbirlerinin ellerini bırakmadılar

Hastanede bile birbirlerinin ellerini bırakmadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de el ele yürüyen yaşlı çifte kamyonetin çarpması sonucu çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de el ele yürüyen yaşlı çifte kamyonetin çarpması sonucu çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çift hastanede birbirini elini bırakmayarak destek oldu.

Olay Pazar ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Sarıgül (87) ve eşi Selime Sarıgül (85) isimli çift ilçe merkezinde el ele yürüdükleri sırada, dönüş yapmak isteyen bir kamyonetin çarpmasıyla bir anda yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıgül çifti olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftin birbirinin ellerini bırakmayarak destek olduğu görüldü. Kaza ise çevredeki işletmelerin kameralarında anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı