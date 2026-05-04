Hastanede bile birbirlerinin ellerini bırakmadılar

Rize'de el ele yürüyen yaşlı çifte kamyonetin çarpması sonucu çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çift hastanede birbirini elini bırakmayarak destek oldu.

Olay Pazar ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Sarıgül (87) ve eşi Selime Sarıgül (85) isimli çift ilçe merkezinde el ele yürüdükleri sırada, dönüş yapmak isteyen bir kamyonetin çarpmasıyla bir anda yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıgül çifti olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftin birbirinin ellerini bırakmayarak destek olduğu görüldü. Kaza ise çevredeki işletmelerin kameralarında anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı