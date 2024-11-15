Hastanede Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Hastanede bir kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde E.K. isimli şahıs, G.G.'yi bıçakladı. Olayın ardından kaçan E.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan zanlı, gözaltına alındı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan işlem yapılan E.K. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.