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Hastane bahçesindeki trafo yangını paniğe neden oldu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Hastane bahçesindeki trafo yangını paniğe neden oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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