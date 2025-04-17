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Hastane Bahçesinde Dehşet: Düğün Hazırlığı Yapan Genç, Eşini Boğdu

Hastane Bahçesinde Dehşet: Düğün Hazırlığı Yapan Genç, Eşini Boğdu
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Erzurum'da hastane bahçesinde tartışan çiftin arasında meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ali Osman B. resmi nikahlı eşi Hatice B.'yi boğarak öldürdü. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan Ali Osman B., polis tarafından yakalandı. Hatice B.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Erzurum'da hastane bahçesinde tartışan çiftin sonu hazin oldu.

Gece saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içinde bulunan 21 yaşındaki Ali Osman B. ile 24 yaşındaki Hatice B. tartışmaya başladı. Alınan bilgilere göre; Ali Osman B, düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikahlı eşini boğdu ve sonrası cesedini aracın bagajına koydu. esici aletle intihar girişiminde bulunan Ali Osman B., polis ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda yakalandı.

Ali Osman B. hastahaneye kaldırılırken Hatice B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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