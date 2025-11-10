Hastalar Üzerinden Haksız Kazanç İddiasıyla 11 Sanıkla İlgili Dava Görüldü

Hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik, 1'i profesör, 11 sanıklı davada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 1'i profesör 11 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, 9'u tutuklu 2'si tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bir müşteki avukatı hazır bulundu. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınması ile başladı. Öte yandan, Cuma günü görülen duruşmada, sanıkların tamamının savunmaları tamamlanmıştı. Bugün görülen duruşmada, müştekiler beyanda bulundu.

Beyanda bulunan Ali T. isimli müşteki, "Sanıklardan V.E. benden 10 bin lira para istedi. Tedavimi ilk olarak Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yaptıracaktım, orada olmayınca Yedikule Hastanesine gittim. Hastaneden randevu almadık, sekreter bizi V.E.'ye yönlendirdi. V.E.'de bizden bağış yapmamızı istedi, bağış yapmazsak 50 gün kadar bekleyeceğimizi söyledi. Bizden bazı malzemeleri almamızı istedi, gücüm yok dedim. O zaman bağış yap dedi, ben bağış yaptım ama makbuz falan almadım. Ömer isimli şahıs, ameliyat olduktan sonra hastaneden çıkmadan 10 bin lira elden ödeme istedi, V.E.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Verdiğim paranın doğru yerde kullanıldığını düşünüyorum, şikayetçi değilim"

Müşteki Bekir B. ise beyanında, "Ben Yedikule Hastanesine babam için gittim. Y.S. isimli doktordan randevu aldık. Babamın kanseri ilerlemişti. V.E. bize babamın ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, Y.S.'ye yönlendirdi. Biraz sıra vardı. Bizde Y.S.'ye 70 bin lira gibi bir ücret ödedik. Bize bu ücretin hastanenin boya badana işlemleri için alındığını söylediler. Doktorlar bizimle çok iyi ilgilendiler, gece gündüz bizimle görüştüler. Bizden, bağış ya da yardım adı altında bir ücret istenmedi. Hastanenin duvarlarını ben de gördüm, kötü durumdaydı, ben de bağışı yaptım. Verdiğim paranın doğru yerde kullanıldığını düşünüyorum, şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

"İşlemlerimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, annemin durumu gayet iyi doktorlara teşekkür ediyorum"

Hastaneye bağış yapmadığını belirten müşteki Berke B. ise, "Babamın akciğerindeki hastalığı dolayısıyla buraya kendi araştırmalarım sonucu buldum. Ben de Y.S. isimli doktoru buldum kendi imkanlarımla. Yedikule'de babam 6 gün kaldı, muayeneyi Y.S. yapmıştı ancak ameliyat sürecine başka doktor dahil oldu. Biz bir bağış yapmadık, sadece Y.S. bize işlem ücretsiz olduğu için ameliyat sonrası hastaneye bağış yaptırmak isteyip, istemediğimizi sordu. Biz yapmayacağımızı söyleyince bize tekrardan bir para talep eden olmadı, işlemi ücretsiz bir şekilde yaptırdık, kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Beyanında, kendisinden ameliyat için ücret alınmadığını aktaran müşteki Tayfun Ç. ise, "Annem için buradayım. İlk olarak Arnavutköy'de bir hastaneye götürdük kendisini, işlem sonrası eve geldik. Annem fenalaşınca E.H. isimli bir doktora götürdük. Bu doktor, Çamlık Hastanesi'ndeydi ben de o hastaneye yatırdım. Annem, orada tedavi oldu ve kanser teşhisi konuldu. Ardından, E.H.'nin tavsiyesi ile ameliyat için başka hastaneye gittim. Orası beni bir an önce ameliyat olmam için Yedikule'ye yönlendirdi. Ameliyat için Yedikule'ye hiçbir ödeme yapmadık. Bizden bir ameliyat ücreti alınmadı, E.H., bizden özel olarak işlem ücreti talep etti biz de ilk olarak 80 bin, ardından 225 bin lira ödedik. Çamlık Hastanesi'nde muayene ücreti hariç bir ödeme yapmadım. Ben kimseden şikayetçi değilim, işlemlerimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, annemin durumu gayet iyi doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

6 sanığın tahliyesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A., O.B., O.Ö., M.F., A.Ç.B. ve E.A.'nın 'yurt dışına çıkış' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Öte yandan tutuksuz sanıklardan Ö.A.'nın ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, bazı müştekiler hakkında ise zorla getirme kararı çıkarılmasına, sanıkların savunmalarında isimleri geçen bazı şahısların 'tanık' sıfatıyla dinlenmesine karar veren heyet, iddianamede adı örgüt elebaşı olarak geçen tutuklu sanık, Prof. Dr. M.M., iddianamede, örgüt yöneticisi olarak nitelendirilen Doç. Dr. V.E. ile Uzman Doktor Y.S.'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL